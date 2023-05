Folignano, a Librarte anche l’ex pm Davigo

L’ex magistrato del pool di mani pulite Piercamillo Davigo sarà presente all’edizione 2023 di LibrArte che si svolgerà a Folignano dal 29 maggio al 3 giugno. Davigo l’1 giugno alle ore 16 parteciperà al Palarozzi al convegno sul tema "La difesa della legalità" insieme al pm capo di Ascoli Umberto Monti col quale si soffermerà sui fenomeni mafiosi attraverso una rilettura delle dinamiche e della cultura delle mafie alla luce dei recenti sentenze. La creatività è il tema di LibrArte 2023: "LibrArte si è fermato due anni. Il festival torna a valorizzare i luoghi culturali di Folignano con un ricco palinsesto che ci accompagnerà per tutta la settimana – spiega il sindaco di Folignano Matteo Terrani –. Un’attenzione particolare sarà riservata ai nostri studenti con numerosi incontri con l’autore e laboratori creativi che coinvolgeranno molte scuole del territorio. LibrArte – prosegue Terrani – è un festival culturale che ti porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie attraverso i libri, l’arte e la musica con scrittori, giornalisti e artisti di fama nazionale, con nuove scoperte ed esperienze inedite che coinvolgono gli spettatori in prima persona". Il programma comprende diverse attività tra cui mostre, incontri con autori, spettacoli, momenti di riflessione intorno ad alcuni temi di attualità (tra i quali mafia e legalità, bullismo, solidarietà, disabilità e inclusione, creatività, felicità…) e tantissimi laboratori creativi. Tra gli appuntamenti riservati alle scuole l’incontro del 3 giugno con Daniele Zaccaro, un bullo, ex rapinatore che, dopo un percorso intrapreso con il cappellano di un carcere minorile, è diventato educatore. Con Zaccaro dialogherà Andrea Franzoso che sulla vicenda ha scritto il libro "Ero un bullo". Il programma aggiornato con tutti gli eventi, gli ospiti e gli appuntamenti di LibrArte 2023 è disponibile online in formato scaricabile sui canali social e sul sito del Comune di Folignano www.comune.folignano.ap.it.