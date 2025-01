’Folignano Brick’ nel weekend al PalaRozzi

È stata presentata la seconda edizione dell’evento ’Folignano Brick’, che si svolgerà domani (dalle 14 alle 18.30) e domenica 26 gennaio (dalle 10 alle 18.30), presso il PalaRozzi di Villa Pigna. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni ‘L’ingegno di Dedalo’ e ‘Sleghiamo la fantasia’, con il patrocinio del Comune di Folignano. Alla presentazione, hanno partecipato Matteo Terrani (sindaco di Folignano), Laura Addis (assessore alla Cultura), Gino Renzi e Roberto Reali (rispettivamente presidente e segretario dell’associazione ‘L’ingegno di Dedalo’). Sabato mattina, ci sarà un’anteprima dedicata ai ragazzi disabili del territorio e ai loro familiari. Molte le attività in programma, nel fine settimana: un’area di esposizione Lego con le opere d’arte più sorprendenti e creative, realizzate dai costruttori di Marche Brick-Rlug; svariati laboratori per tutti (la novità Robotica, oltre a Mosaico e Creativo); un’area gioco per i piccoli, da 0 a 5 anni, progettata con set Lego Duplo. Infine, il concorso ‘Slega la fantasia’, riservato ai ragazzi delle scuole Elementari e Medie. "Accogliamo con entusiasmo la nuova edizione – ha commentato il sindaco Matteo Terrani – dopo il successo dello scorso anno. Abbiamo accolto migliaia di ragazzi, famiglie e appassionati provenienti da varie Regioni, a conferma della validità e della forza attrattiva del progetto". "Lo scorso anno – ha aggiunto l’assessore Laura Addis – abbiamo dato vita ad un evento nuovo e originale per il nostro territorio. Si tratta di un progetto valido, partecipato e inclusivo. È un evento intergenerazionale: dai più piccoli agli adulti, ognuno troverà qualcosa di speciale". Gino Renzi ha dichiarato: "Nell’evento, saranno utilizzati 80.000 pezzi totali di mattoncini Lego. Il concorso sarà riservato a due fasce di età, 6/10 e 11/14 anni. I vincitori riceveranno in premio dei set Lego".

g.cent.