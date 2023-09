Folignano Comune sostenibile

Folignano entra ufficialmente nella Rete dei Comuni Sostenibili. Il comune piceno ha ricevuto il riconoscimento in occasione del festival Agricultura, evento andato in scena nel weekend e ideato proprio come naturale conseguenza della sua "vocazione sostenibile". La targa, un oggetto d’artigianato unico ed ecocompatibile, è stata consegnata dal presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, Valerio Lucciarini De Vincenzi, al sindaco Matteo Terrani domenica scorsa, giornata conclusiva del festival. "Parliamo di ‘vocazione sostenibile’ da un punto di vista estremamente concreto – afferma il sindaco Matteo Terrani –. Folignano è il comune che produce meno rifiuti pro capite delle Marche e questa buona pratica parte da lontano".