Folignano diventa la capitale della ginnastica ritmica

Domani Folignano diventa capitale della ginnastica ritmica. Il PalaRozzi di Villa Pigna ospiterà i campionati interregionali UISP, con la partecipazione di 182 atlete provenienti da Marche, Abruzzo e Lazio. L’evento è organizzato dalla UISP regionale e provinciale di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Comune di Folignano. Alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta nella sede UISP, Elio Costantini, segretario Uisp regionale, ha fatto gli onori di casa sottolineando la portata dell’iniziativa: "Si tratta di una iniziativa che vede coinvolte tre regioni. 182 atlete saranno protagoniste con circa 250 esercizi". Un entusiasmo condiviso anche da Simone Ricciatti, presidente regionale UISP, che ha parlato dell’impatto sul territorio: "È un appuntamento di grandissima importanza. Le atlete, tra gli 8 e i 18 anni, arriveranno con le famiglie. Una cosa importante per l’economia locale". Ricciatti ha ricordato anche lo spirito dell’associazione: "Noi non cerchiamo campioni. Promuoviamo lo sport come divertimento e sopratutto come strumento di crescita". Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Angelo Flaiani e dell’assessora Laura Addis: "Avere una manifestazione così importante nelle nostre strutture - ha spiegato il vicesindaco - è un pregio per il nostro comune. Ed è anche una grande opportunità per le nostre attività locali visto il grande movimento di presenze che si registrerà in questi giorni". Dello stesso avviso l’assessora Laura Addis, che ha definito l’evento: "Una ciliegina sulla torta per la nostra offerta sportiva". A illustrare il programma tecnico le insegnanti Sara Mignini e Barbara Muziali: "Le gare saranno suddivise per età, livello e attrezzi. Ci saranno esercizi individuali, a coppie e a squadre".

Emidio Lattanzi