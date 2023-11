Folignano Futura, ipotesi rosa:. Aliberti e Arcangeli tra i nomi

"Mentre l’attuale amministrazione guidata dal tandem Pd Terrani-Flaiani cerca di recuperare il tempo perso attraverso l’annuncio di un numero elevato di opere, tra le quali i ’famosi’ asfalti elettorali, dalla parte avversaria si parla di una guida femminile per la prossima lista". L’ex amministratore Angelo Casella non risparmia critiche mentre parla del neonato movimento culturale ‘Folignano Futura’ che appoggerà la lista civica. Nello specifico, si parla di due professioniste affermate: l’oculista Stefania Aliberti e la farmacista Tania Arcangeli, entrambe residenti a Villa Pigna. Questi nomi vanno ad aggiungersi ai due fatti circolare invece qualche tempo fa: l’ex assessore Peppe Paci e l’imprenditore Fulvio Corradetti.

Per l’occasione, Casella sottolinea: "Si tratta di un movimento spontaneo che propone ascolto attivo del territorio alla ricerca di idee e consigli per arrivare, insieme, alle soluzioni dei problemi cittadini quotidiani. Stiamo riscontrando un grande appoggio nel territorio, e infatti il movimento cresce di giorno in giorno senza limiti dati da ideologie e schieramenti politici. L’estrazione politica dei sostenitori di ‘Folignano Futura’ è difatti piuttosto variegata: dai moderati di centrodestra, ai rappresentanti dell’area cattolica, dai militanti pentastellati agli esponenti dell’associazionismo".

Nell’attesa di definire il candidato idoneo, ‘Folignano Futura’ si prepara per l’evento benefico del 30 novembre all’hotel Villa Pigna: una serata concerto il cui ricavato sarà devoluto all’Aido di Ascoli.