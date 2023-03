Folignano, in aula sfilano i testimoni

"Non me ne sono occupata direttamente, ma nel caso non avrei potuto prescindere dalla verifica della stabilità dell’edificio". E’ la deposizione dell’architetto Francesca Romana Mancini nel processo in corso davanti al tribunale di Ascoli per il crollo della copertura della struttura integrata di Villa Pigna avvenuto la sera del 17 gennaio 2017. Imputati sono Riccardo Adamoli e Carlo Guaiani, assistiti rispettivamente dagli avvocati Nardi e De Vecchis, accusati di disastro colposo e crollo colposo. Attraverso l’avvocato Gionni, il Comune di Folignano si è costituito parte civile. Prosegue l’audizione dei testimoni sul fatto accaduto sei anni fa. L’architetto Mancini nella sua deposizione davanti al giudice ha inoltre riferito che il certificato prodotto da Adamoli che si riteneva sostitutivo il certificato di stabilità, non era utilizzabile. Il processo proseguirà il 3 aprile con l’audizione di altri testimoni.