Folignano, un altro incidente: anziano estratto dalle lamiere

Perde il controllo dell’auto e si ribalta, intervengono i pompieri per liberarlo. L’incidente è successo ieri mattina, intorno alle 9, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Sembra che un anziano di 88 anni, che stava percorrendo una strada privata, abbia improvvisamente perso il controllo della sua auto che si è ribaltata su di un fianco. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere l’anziano rimasto incastrato nell’abitacolo. Da una prima ricostruzione sembra che l’auto, una Fiat Panda, dapprima abbia sbandato, poi si è ribaltata, terminando la sua corsa su di un fianco. Tanta paura, l’anziano è rimasto incastrato all’interno del mezzo riportando un profondo trauma ad una gamba.

Subito chi ha assistito all’incidente ha lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della caserma di Ascoli, che hanno lavorato alacremente per liberare l’uomo. Sul luogo è giunta prontamente anche un’ambulanza del 118 dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, con il medico a bordo, i sanitari hanno subito prestato le prime cure. L’anziano ha riportato diversi traumi, tra cui il più serio ad una gamba, le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Vista la situazione, è stato fatto decollare anche l’eliambulanza da Ancona: l’uomo è stato estratto dalle lamiere, immobilizzato e stabilizzato, e infine trasportato tramite Icaro, al trauma center dell’ospedale Torrette per accertamenti. Come detto, le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Adesso spetta alle forze dell’ordine cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Tanti gli interventi dell’eliambulanza in questi giorni, la Vallata infatti è stata funestata da una serie di gravi incidenti. m.g.l.