Folla a San Benedetto. La vecchina in barca con calze e dolciumi. Applausi al molo sud

La Befana è approdata al molo sud, ieri pomeriggio, tra un bagno di folla, che ha fatto registrare la presenza di bambini di tutte le età, genitori e nonni, grazie all’impegno tradizionale del Circolo Nautico Sambenedettese. Un’imbarcazione con a bordo l’adorata vecchina, tra gli applausi è sbarcata al molo sud, portando con sé tante calze ricolme di dolciumi. Un incontro, quella con la Befana dalle scarpe rotte, che è stato ricco di gioia, e ha offerto tante sorprese e divertimento per i bambini, che hanno espresso la loro felicità, per aver potuto incontrare la vecchietta che dispensa doni e anche per potersi fare fotografare. Per i bambini niente carbone, ma per la loro gioia, una calza riempita con caramelle e cioccolatini, nonché un biglietto per la lotteria valido per l’estrazione di decine di giocattoli e il ristoro gastronomico: a grandi e piccini sono stati offerti panettone, pandoro, torrone, cioccolata calda e zucchero filato. L’evento è stato coordinato e presentato dal socio e cerimoniere del Cns, Manrico Urbani, e organizzato come ormai da tradizione dal Circolo Nautico Sambenedettese, con il contributo del Comune di San Benedetto. A consegnare i doni, con il presidente del Cns Igor Baiocchi, c’erano anche il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni. A loro si è unita anche Adele Mattioli, consigliere nazionale della Lega Navale Italiana, presente anche la presidente della sezione sambenedettese, Doriana Marini.

La Befana, con le sue scarpe tutte rotte, è arrivata anche al Parco Ristori: a cura del Circolo dei Portodascolani per i bimbi presenti ci sono stati regali e dolcetti e momenti di animazione. E’ stato un pomeriggio all’insegna del divertimento e nel rispetto della tradizione anche al Parco Eleonora, dove si è tenuta la tombola della Befana: nel chiosco riscaldato la festa è stata anche con dolci e spumante, per i più grandi. E’ stata una giornata impegnativa, per la Befana, aperta sin dalla mattina: alle 11, infatti, presso lo chalet Stella Marina, il presepe artistico del mare ha fatto da cornice alla distribuzione di strenne per i bambini, che con le loro famiglie hanno avuto anche l’opportunità di ammirare il particolare presepe. Nel fine settimana sono state tante le presenze in centro, dove era attivo il mercatino della Confcommercio e il Mercato dell’antiquariato. Si è concluso cosi il periodo di feste natalizie che nel territorio ha proposto iniziative culturali e di spettacolo di vario genere.

Stefania Mezzina