Fondatore di Simbiosofia e a capo di Orien.Ta.Re

Cristian Flaiani è laureato in filosofia, studioso di Scienze della formazione e psicologia dell’apprendimento. È fondatore di Simbiosofia e presidente dell’associazione Orien.Ta.Re. Da 20 anni lavora come orientatore, formatore, counselor e motivatore. Gina Di Pietro è counselor supervisore, collabora con ’Simbiosofia vocational high school’ ed è vice presidente di Orien.Ta.Re. Da 20 anni lavora come consulente organizzativo per lo sviluppo delle risorse umane, formatore, counselor, orientatore. Nel volume, uno dei capitoli è dedicato al confronto tra esperti di diverse discipline, mentre un altro, curato da Daniela Dragoni, è dedicato ai bambini.