Fondazione a Frascarelli: "Ricostruiamo la fiducia"

"Dire che abbiamo fatto tutto per conquistare potere e poltrone equivale a cercare una scusa semplice. Le motivazioni sono ben altre". Sono le prime parole di Maurizio Frascarelli, eletto ieri presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli. L’organo di indirizzo riunitosi ieri ha eletto inoltre vice presidente Daniele Tagliabue che va a comporre il consiglio di amministrazione insieme a Novella Calvelli, Vincenzo De Scrilli, Maria Antonietta Lupi, Carlo Marinucci e Donatella Rossi Brunori. E’ questo dunque il nuovo organo amministrativo della Fondazione. Un esito annunciato visto che erano queste le uniche candidature per il nuovo corso della Fondazione dopo le dimissioni del presidente Mario Tassi e di quasi tutto il cda; l’unico a non essersi fatto da parte del vecchio cda è stato proprio Tagliabue. In città in queste settimane si è parlato molto di quanto accaduto da marzo ad oggi e in tanti hanno sospettato che dietro la crisi ci sia la voglia di una diversa corrente di subentrare alla guida di un’istituzione importante per il territorio. "Non è affatto così" ribadisce Frascarelli. "Tutto è nato da un primo impulso che è venuto dall’assemblea dei soci che non ha apprezzato il modus operandi. Poi – prosegue il neo presidente – l’organo di indirizzo ha dato al cda indicazioni su come procedere, ma i consiglieri hanno preferito andare avanti e questo alla fine è l’esito. Non dimentichiamo che la sfiducia è stata votata dai 23".

Frascarelli guarda avanti e pensa al futuro. "La prima cosa che dobbiamo fare è ricostruire un clima di fiducia e collaborazione fra gli organi della Fondazione Carisap. E’ essenziale per portare avanti l’attività in maniera efficace, come si chiede ad un’istituzione importante". Il Piano triennale non subirà stravolgimenti. "Non cambia nulla. Ho sempre condivisione i suoi principi ispiratori, in particolare la trasparenza, con erogazioni tramite bandi e la valutazione di altri progetti presentati fuori bando da fare insieme all’organo di indirizzo. Condivideremo le nostre azioni con tutti gli attori del territorio per evitare la dispersione di risorse" conclude il neo presidente della Fondazione Carisap. Dottore commercialista, Frascarelli svolge attività di libero professionista con specializzazione nel settore tributario e societario. È stato amministratore della Caffè Meletti Srl e componente dell’Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Peppe Ercoli