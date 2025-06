Fondazione Carisap. Bilancio di esercizio 2024, avanzo di 13,5 milioni di euro

L’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio 2024 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli. L’avanzo di esercizio ha raggiunto i 13,5 milioni di euro, con un incremento di 4,5 milioni rispetto all’anno precedente (+49,3%). I proventi complessivi ammontano a € 24.425.380, con una crescita del 47%, mentre il patrimonio della Fondazione si attesta a 284,6 milioni di euro, in aumento del 3,27% rispetto al 2023.

Risultati importanti sono stati conseguiti anche nella gestione del patrimonio finanziario: il valore di mercato del portafoglio azionario gestito da Banca Finnat ha raggiunto i 171 milioni di euro, con plusvalenze lorde per oltre 14 milioni di euro e dividendi incassati pari a 74,8 milioni di euro dal 2014. Anche le partecipazioni in azioni Generali S.p.A. hanno registrato una crescita significativa, con un valore di mercato di 29,2 milioni di euro a fronte di un valore di bilancio di 16 milioni. I due comparti del fondo Fond’Azioni SICAV RAIF, gestiti da UBS e Eurizon, hanno fatto registrare complessivamente un valore di mercato di oltre 107 milioni di euro.

"Nel corso del 2024 – ha detto Frascarelli - la Fondazione ha attivato 217 interventi in collaborazione con 261 organizzazioni, per un valore complessivo di 5,4 milioni di euro di erogazioni deliberate (+30% rispetto al 2023), nonostante un carico fiscale superiore ai 2,3 milioni di euro. I beneficiari delle progettualità di rete più importanti sostenute grazie ai bandi pubblicati sono stati 14.032 persone in condizione di marginalità e povertà estrema, 1.030 minori in situazioni di disagio, 91 persone con disabilità inserite in percorsi di integrazione lavorativa, 132 giovani stranieri coinvolti in programmi di inclusione, oltre 120.000 presenze registrate a eventi e manifestazioni culturali".

La Fondazione ha un portafoglio azionario di circa 190 milioni di euro per il mercato che deriva dalla vendita della residua partecipazione Carisap che fu fatta nel 2012. "Nel 2012 noi avevamo ancora il 33% dell’allora Banca dell’Adriatico che vendemmo a Banca Intesa ad un prezzo di circa 70 milioni di euro. Questi 70 milioni di euro – ha detto Frascarelli - li investimmo in titoli di Banca Intesa. Comprammo 70 milioni di azioni che vendemmo nel 2014 a 140 milioni di euro, peraltro usufruendo di una normativa che prevedeva la l’esenzione fiscale delle plusvalenze sulla vendita delle partecipazioni".

Peppe Ercoli