Fondazione Carisap, corsa solitaria. Frascarelli verso la presidenza

Il 31 ottobre Maurizio Frascarelli potrebbe essere eletto nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli. E’ sua infatti l’unica candidatura allo scranno più alto che è stata presentata e dunque l’esito del voto fissato per quel giorno sulla carta è scontato. Come lo sono anche i nomi di chi siederà intorno al tavolo del consiglio di amministrazione. Unici candidati sono infatti Donatella Rossi Brunori di Montefortino, degli ascolani Novella Calvelli, Vincenzo De Scrilli, Carlo Marinucci e di Maria Antonietta Lupi di San Benedetto, già membro dell’organo di indirizzo. L’organo di indirizzo è stato convocato per il prossimo 27 ottobre per l’individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di presidente e di amministratore. Non sarà una riunione banale in quanto andranno valutate una per una le candidature e sgombrato il campo da eventuali incompatibilità. Il 31 ottobre l’organo stesso sarà poi chiamato ad eleggere il presidente ed i consiglieri di amministrazione. Maurizio Frascarelli è, nato ad Ascoli il 19 maggio 1961. Si è diplomato al Liceo Scientifico Orsini e nel 1987 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e Commercio di Pescara dell’Università degli studi D’Annunzio di Chieti. Dal 1990 è iscritto all’albo dei commercialisti ed esperti contabili di Ascoli e dal 1992 al registro dei revisori contabili. In qualità di commercialista svolge attività di consulente Ctu, curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale in procedure concorsuali presso il Tribunale di Ascoli. Dal 2005 al 2010 è stato amministratore della Caffè Meletti, società strumentale della Fondazione Carisap di cui è stato consigliere di amministrazione dal 2010 al 2016. Attualmente è fra i componenti dell’organo di indirizzo.

C’erano pochi dubbi che a succedere a Tassi sarebbe stato Frascarelli. Inutile nascondere che c’è chi ha sospettato che dietro la crisi alla Fondazione che ha portato alle dimissioni di Tassi e del cda ci sia stata una fronda interna all’organo di indirizzo che i diretti interessati però smentiscono, facendo trapelare, piuttosto, di aver manifestato nei mesi scorsi la volontà di trovare una soluzione "pacifica" alla crisi scatenata ad aprile quando il segretario Zappasodi ha evidenziato una situazione di illegittimità, retaggio della precedente gestione.

Peppe Ercoli