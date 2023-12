Fondazione Carisap. Focus su giovani e poveri

"Saremo attenti alla fase di attuazione dei progetti per comprendere come migliorare la modalità di intervento nei settori che ci competono, cercando di misurare con precisione il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi e considerando ogni possibilità di miglioramento". Con queste parole il neo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Maurizio Frascarelli ha presentato ieri il nuovo consiglio di amministrazione eletto lo scorso 31 ottobre a seguito delle dimissioni del cda presieduto da Mario Tassi. Del nuovo cda fanno parte Novella Calvelli, Vincenzo De Scrilli, Maria Antonietta Lupi, Carlo Marinucci, Donatella Rossi Brunori e Daniele Tagliabue (vicepresidente). A gennaio prenderanno il via 17 nuovi progetti a seguito dell’assegnazione di 1.688.082 di euro a enti del Terzo settore, che realizzeranno gli interventi in rete con enti pubblici e privati del territorio. Tra i primi atti della nuova governance c’è l’approvazione dei progetti esecutivi presentati a valere sui bandi Lotta alla povertà economica e sociale, Contrasto al disagio giovanile, Trasporto sociale, Agenzia sociale per il lavoro. Frascarelli auspica "una cooperazione con tutti gli attori del territorio. Il piano programmatico che la Fondazione intende realizzare nel 2024 ammonta a 3,9 milioni di euro destinati ad interventi in campo sanitario, sociale, culturale e di sviluppo locale. A questo importo si aggiungono ulteriori 240.000 euro destinati a un fondo speciale per persone in difficoltà, unitamente all’acquisto di buoni spesa per un valore complessivo di 30.000 euro, che, in occasione del Natale, saranno distribuiti dalle organizzazioni non profit".

Nel corso del 2024 è prevista la pubblicazione di ulteriori bandi per la presentazione di progetti finalizzati a generare nuove opportunità di lavoro per giovani e disoccupati, per favorire l’inclusione attraverso la pratica sportiva, per la scuola e per dotare gli enti del Terzo settore di attrezzature sanitarie avanzate. L’organo di indirizzo della Fondazione ha intanto eletto un nuovo componente nella persona di Mario Petrocchi, designato all’interno della terna di candidati presentata dal Comune di San Benedetto.

Peppe Ercoli