Fondazione Carisap. Ratifica per Frascarelli

Nessuna sorpresa è emersa dalla riunione dell’organo di indirizzo della Fondazione Carisap che, con 14 voti su 15, ha ratificato ieri la candidatura, unica, a presidente di Maurizio Frascarelli e quella a membri del cda Donatella Rossi Brunori, Novella Calvelli, Vincenzo De Scrilli, Carlo Marinucci e Maria Antonietta Lupi. Martedì si andrà al voto, ormai scontato. Tutto questo mentre nelle stanze della Fondazione risuonano le parole, severe, scritte dal direttore generale del ministero del Tesoro Riccardo Barbieri Hermitte che chiede spiegazioni sul rinvio a data da destinarsi dell’assemblea straordinaria fissata per il 23 ottobre. Un rinvio chiesto dall’organo di indirizzo e accordato dal presidente facente funzioni Fabio Paci che non è piaciuto a gran parte dei soci l’assemblea che, vale la pena ricordalo, non è un organo qualsiasi, ma è garante di trasparenza. Paci ha motivato il rinvio "al fine di fornire una puntuale e completa informativa circa gli eventi che si sono determinati a seguito delle dimissioni", tenuto anche conto del "contesto mutato rispetto a quando è stata chiesta la convocazione dell’assemblea dei soci". Al Mef è arrivata una missiva firmata da diversi soci dell’assemblea che al ministero chiedono di verificare la correttezza di quanto accaduto e se vi sono incompatibilità nella rosa dei candidati. Nel dire che la richiesta di assemblea era legittima e che non era nelle competenze dell’organo di indirizzo chiederne il rinvio, il ministero ha chiesto alla Fondazione Carisap "di chiarire con massima sollecitudine le ragioni per le quali l’organo di indirizzo, nell’accettare le dimissioni presentate da Mario Tassi e dalla quasi la totalità del cda, abbia convenuto su diversi momenti di efficacia delle dimissioni presentate, trattando in modo differente la posizione del presidente, a tutti gli effetti componente dell’organo amministrativo e il cda resta in carica fino all’insediamento del successivo". Stessa richiesta riguarda anche tutti i verbali lamentando che "a tutt’oggi questa autorità di vigilanza è in possesso di bozze ed estratti non sottoscritti". Infine una sottolineatura riguardo al ruolo dei revisori dei conti ai quali spetta anche "il controllo di legittimità e la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento".

Peppe Ercoli