Fondazione Carisap, vicepresidente del Cda. Elisabetta Carassanesi

Giornate di importanti novità per la Fondazione Carisap e per il suo presidente Maurizio Frascarelli che ieri è stato nominato presidente del collegio dei revisori dei conti delle Acri. Ma andiamo per ordine. Nella serata di lunedì l’Organo di indirizzo della Fondazione Carisap ha provveduto alla elezione dei sei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, che affiancheranno il presidente Maurizio Frascarelli nella guida dell’ente. Sono stati confermati per un nuovo mandato Novella Calvelli, Vincenzo De Scrilli, Maria Antonietta Lupi, Carlo Marinucci e Donatella Rossi Brunori. Entra a far parte del Consiglio Elisabetta Carassanesi, che subentra a Daniele Tagliabue, vicepresidente uscente, giunto a scadenza di mandato e non più rieleggibile avendo completato due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione. La carica di vicepresidente è stata quindi affidata a Elisabetta Carassanesi. Nella stessa seduta, l’Organo di indirizzo ha proceduto alla nomina di Lina Censori, Luciano De Angelis e Salvatore Nico quali componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Luciano De Angelis è stato eletto Presidente del Collegio. La Fondazione ha rivolto "un sentito ringraziamento a Daniele Tagliabue, Vicepresidente uscente, e ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti in scadenza di mandato, Alberto Fanesi (presidente), Luisa Baldoncini e Paola Piccioni, per il prezioso contributo, la competenza e l’impegno dimostrati nel corso degli anni". Ieri Frascarelli è stato a sua volta eletto presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio. Il Collegio dei Revisori è l’organo incaricato del controllo contabile e della verifica della legittimità degli atti dell’Acri.

Peppe Ercoli