Fondazione Didari, supporto gratuito per i servizi digitali

E’ partito il progetto ‘Bussola Digitale’, varato dalla Regione Marche e rivolto ai piccoli centri per fornire ai residenti più avanti con gli anni sportelli informativi sull’utilizzo dei sistemi digitali. Il Comune di Francavilla d’Ete, ha subito aderito all’iniziativa e punta a fornire agli anziani conoscenze di base per accedere a sistemi come: Spid; smartphone, tablet, posta elettronica; svolgere in autonomia un pagamento tramite PagoPa; compilare pratiche telematiche per cambi di residenza o altre pratiche di ordinaria gestione, servizi che al momento per loro non sono di semplice accesso. Le informazioni e servizi digitali, saranno fruibili gratuitamente tutti i lunedì (dalle 9.30 alle 13) dei mesi di maggio, giugno e luglio nei locali del ‘Centro per l’Invecchiamento Attivo e lo Scambio Intergenerazionale, sito nell’ala storica della Fondazione Opere Pie Didari, per info 0734-958089. "Sono servizi digitali, gratis e aperti a tutta la cittadinanza – commenta Gianluca Giandomenico, presidente della Fondazione Didari - oltre a ospitare persone fragili la vocazione della struttura è anche quella di supportare la comunità francavillese nei servizi alla persona, siano essi sociali che informativi".