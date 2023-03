Fondi a Comuni e imprese Ecco 10 milioni per il Piceno: "Benefici per l’occupazione"

Sono dieci i milioni di euro in arrivo nel Piceno per le proposte progettuali di 12 Comuni e 18 imprese, nell’ambito del finanziamento ministeriale ‘ex Patti territoriali’. La Provincia di Ascoli, con il progetto pilota ‘Pioneer’, è risultata quarta nella graduatoria approvata con decreto dal Ministero delle imprese e del made in Italy ed è dunque assegnataria del massimo contributo concedibile. Dalle infrastrutture all’ambiente, dal turismo sostenibile alla valorizzazione culturale, i 12 Comuni del Piceno che hanno presentato i progetti sono: Carassai, Comunanza, Cossignano, Grottammare, Massignano, Montalto, Montegallo, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella e Venarotta. Ad esprimere soddisfazione il presidente della Provincia, Sergio Loggi, che sottolinea l’importanza del quarto posto nell’elenco ministeriale, soprattutto perchè davanti a realtà ben più strutturate che invece hanno ottenuto meno punti.

"Ci siamo classificati – dice Loggi – davanti alle province di Padova, Foggia e Modena, alla città metropolitana di Torino ed altri importanti ambiti territoriali a livello nazionale. Ringrazio quanti hanno lavorato in pochissimo tempo ad un progetto pilota che si è dimostrato valido vedendo riconosciuta la capacità progettuale dei nostri comuni e delle nostre imprese. Le risorse ottenute andranno a beneficio dei comuni partecipanti, che potranno avvalersene per migliorare le infrastrutture pubbliche, e delle imprese che potranno avviare iniziative con nuove opportunità di sviluppo e occupazione". "Si tratta di un progetto sinergico – continua il vice presidente della Provincia, Giovanni Borraccini – che farà convergere sul territorio risorse complessive, tra finanziamenti pubblici e investimenti privati, per oltre 14 milioni e 700 mila euro con un impatto molto positivo in termini di nuova occupazione".

Il presidente di Confindustria Ascoli, Ferraioli, sottolinea "l’importanza della coesione tra enti territoriali e soggetti imprenditoriali privati", mentre Calabresi della Camera di Commercio delle Marche evidenzia come l’Ente camerale sia in grado di rappresentare al meglio le istanze di tutte le realtà aderenti essendo prima in Italia per estensione del territorio e quarta, a livello nazionale, per numero di iscritti. Nel dettaglio ‘Pioneer’ prevede 5 milioni di euro per interventi infrastrutturali presentati dai comuni e 4,5 milioni di euro per quelli riferibili a iniziative imprenditoriali di operatori privati.

Lorenza Cappelli