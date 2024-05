Fondi a favore della diocesi di Ascoli. A chi finiranno

Il commissario per la ricostruzione Guido Castelli ha disposto il trasferimento del 60% delle risorse previste a favore di tre diocesi delle Marche. Le risorse assegnate, pari a circa 2 milioni di euro, sono programmate dall’Ordinanza 105 per la semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto e sono destinate alla ricostruzione e al miglioramento sismico di diverse chiese nelle diocesi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto e nell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche. Per la Diocesi di Ascoli, sono stati trasferiti 617 mila euro. Per Santa Maria delle Piane di Acquasanta 226 mila euro su 376 mila totali. Ad Ascoli, per la Madonna del Ponte 134 mila euro su 224 mila totali), per la chiesa di San Tommaso 160 mila euro su 400 mila totali, per Santa Giusta 96 mila euro su 160 mila totali. Per la Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, sono stati trasferiti 688 mila euro così suddivisi: per la Madonna delle Grazie a Cossignano 90 mila euro su 150 mila totali, per Santa Maria in Camurano a Montelparo 217 mila euro su 362 mila totali), per la Concattedrale Santa Maria Assunta a Montalto delle Marche 380 mila euro su 634 mila totali.