Fondi a sostegno del Terzo settore

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli comunica che è possibile presentare richieste di contributo per un importo massimo di euro 2.000 a valere sul "Fondo a sostegno degli Enti del Terzo settore" (ex contributi minimi). Tutte le richieste dovranno pervenire, come di consueto, tramite portale contributi.fondazionecarisap.it. La Fondazione impiega il “Fondo a sostegno degli Enti del Terzo settore” a sostegno di interventi di impatto limitato. Per la realizzazione dell’intervento si prevede uno stanziamento

complessivo di 340.000 euro nel triennio 2023-2025.