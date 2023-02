Fondi contrattuali e personale, i sindacati divisi sbattono la porta

Sbattono la porta i sindacati convocati l’incontro tra la delegazione trattante di parte sindacale e il commissario dell’Ast Ascoli, Vania Carignani. Soddisfatti Usb, Nursind e Nursing Up, contrariamente ai rappresentanti della restante parte sindacale che hanno abbandonato la riunione prima del termine. "All’ordine del giorno – spiegano iFFp Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl Salute, con la quasi totalità dei componenti la Rsu – c’erano la quantificazione del fondi contrattuali 2021-2022 e 2023 e la predisposizione del Piano del fabbisogno del personale annuale e triennale. Abbiamo abbandonato la sala in quanto l’atteggiamento di Carignani era dilatorio e proteso unicamente a non assumere alcun impegno chiamando in causa la Regione Marche e l’Asur. La maggioranza della delegazione sindacale – scrivono ancora – mentre si allontanava dal luogo dell’incontro, ha fatto presente che la riunione doveva essere interrotta per mancanza del numero legale e di conseguenza non potevano essere trattati gli ulteriori argomenti posti all’ordine del giorno;ciononostante, pur con la consapevolezza che il confronto con la residuale parte sindacale non avrebbe potuto avere alcun effetto, ha discusso tutti gli ulteriori tre punti e assunto una discutibile posizione sull’applicazione delle stesse norme contrattuali. Queste Oo.ss., nello stigmatizzare l’iniziativa comunicano che questo atteggiamento ha fortemente compromesso lo stato delle relazioni sindacali nell’Ast di Ascoli.

"Il Commissario ci ha illustrato – dice invece Mauro Giuliani dell’Usb, tra le poche sigle ad essere rimasta al confronto – le azioni che ha compiuto in base anche alle nostre rivendicazioni scaturite poi con lo sciopero, a partire dalla questione dei fondi contrattuali per i quali ci ha informato che ha attivato, a livello regionale, il tavolo che noi avevamo chiesto per la rideterminazione dei fondi in quanto inferiori rispetto alle altre Ast. Questa cosa noi la riteniamo positiva, anche se siamo in attesa che vengano fatte le relative determine. Rimane il problema del fondo 2021, ovvero dello splafonamento di 495 mila euro per il quale abbiamo chiesto che la Regione si faccia carico di quello che non andrà ai lavoratori con la produttività 2021". Giuliani sottolinea poi come a suo avviso, e dell’Usb, "per il fabbisogno triennale del personale, per il quale l’Asur aveva stanziato per il 2023 un milione e 800 mila euro in meno per Ascoli rispetto alle altre Ast, sia stato istituto a livello regionale un tavolo per rivedere il Piano".

Lorenza Cappelli