Fondi del Pnrr a rischio: ufficio speciale

Il prefetto di Ascoli Carlo De Rogatis e il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato per le province di Ascoli e Fermo Alessandro Fanesi hanno sottoscritto ieri un accordo per la costituzione di un ufficio straordinario formato da funzionari che supporterà i comuni titolari di interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tale organismo, denominato "presidio territoriale unitario", è stato istituito in attuazione del protocollo d’intesa del 20 ottobre 2022 tra il Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari interni e territoriali) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato), e si pone l’obiettivo di rafforzare le azioni per il corretto avanzamento dei progetti finanziati dal Pnrr. I compiti affidati all’organismo costituito prevedono, in particolare, il monitoraggio, la rendicontazione, il controllo amministrativo-contabile e le verifiche antimafia dei progetti presentati dagli enti locali nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’esito positivo di tali controlli è prodromico alla liquidazione finale delle risorse assegnate. Verranno organizzate attività di formazione e divulgazione con la partecipazione, in particolare, dei rappresentanti degli enti locali, quali soggetti attuatori.