Fondi europei, così rinasce Colli del Tronto

Lavori a Colli grazie ai fondi Pnrr e sisma. Grazie al finanziamento per la riqualificazione del centro storico sono state risistemate strade e piazze del centro e adesso si procede con un nuovo step: a maggio partiranno i lavori nella parte esterna della scuola, si tratta del recinto e del parcheggio, per una spesa di 220mila euro, l’edificio per il futuro accoglierà il Comune. L’ edificio è stato inserito tra gli edifici strategici, al pari di caserme e scuole, e rappresenterà un presidio funzionale e strategico, in caso di pericolo per la comunità. Nel frattempo, sono partiti i lavori all’ex ufficio postale, all’aula magna e presto sarà riqualificata Via degli Studi. Un ulteriore tassello della ricostruzione sarà posato con l’inizio dei lavori di ristrutturazione completa dell’abitazione di don Perez. Grazie ai fondi del terremoto, per un totale di 340 mila euro, l’intervento permetterà di ottenere due nuove abitazioni destinate ad accogliere due famiglie, rafforzando il tessuto sociale del borgo.