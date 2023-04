Fondi europei, un nuovo sportello a Cupra Marittima

L’Amministrazione Comunale di Cupra Marittima ha annunciato alla comunità l’apertura del nuovo Sportello Europa Giovani punto locale decentrato del Centro Europe direct Regione Marche. Lo Sportello Europa Giovani fornirà tutte le news riguardanti l’Europa, i fondi e i finanziamenti per le imprese, le opportunità di stage, lavoro e formazione europee ed estere per i giovani del territorio marchigiano. Già attiva è la pagina Instagram @spazioeuropagiovani_cupra, gestita dal comune di Cupra Marittima, che pubblica costantemente tutte le opportunità per i giovani. Lo Sportello Europa Giovani, avendo aderito al progetto ’Presidi’ promosso dalla Regione Marche, prevedrà la presenza di un facilitatore digitale che, al servizio della comunità, organizzerà corsi riguardo l’utilizzo degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict) e dei servizi digitali messi a disposizione dalla PA o altri soggetti. L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare all’evento d’inaugurazione del 21 aprile alle 18, presso la Sala Consiliare.