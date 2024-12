Fondi per aiutare il loro compagno di classe

Quest’anno, l’Isc di Borgo Solestà Cantalamessa ha scelto di celebrare il Natale con un gesto che va oltre il tradizionale pensiero natalizio. I genitori hanno compiuto una scelta speciale grazie anche alla disponibilità della Dirigente scolastica Alessandra Goffi. Un gesto condiviso da insegnanti e dai genitori della classe Seconda della scuola primaria ’Rodari’ che quest’anno con l’arrivo in classe di Edoardo, hanno avuto modo di conoscere più da vicino la Lega del Filo d’Oro, un’organizzazione che supporta bambini con disabilità sensoriali. Questo incontro ha fatto maturare in loro la decisone tanto spontanea quanto speciale e significativa di fare per Natale fare una donazione a questa associazione trasformando così il tradizionale pensiero natalizio in un gesto di solidarietà e rafforzando il senso di comunità all’interno della scuola.

Edoardo è uno dei bambini assistiti dalla Lega del Filo d’Oro, "Abbiamo cercato di creare per lui un ambiente inclusivo e di supporto – hanno sottolineato le insegnanti – per garantire il suo benessere e il suo apprendimento, mettendo a sua disposizione aule adatte in cui fosse possibile eseguire attività dedicate, lavoro in piccoli gruppi e dove ci fosse anche la possibilità di riposarsi. Inoltre, grazie al confronto e al supporto ricevuto dai genitori di Edoardo e dagli specialisti che da sempre seguono il suo percorso, abbiamo cercato di capire come utilizzare al meglio l’ attrezzatura tecnologica già in dotazione della scuola per fare in modo che Edoardo possa vivere il tempo scolastico in modo proficuo, sereno e senza difficoltà.

La scuola, ha deciso di rispondere al Bando Pnrr al fine di ottenere ausili speciali che possano supportare la didattica per bambini con disabilità. L’obiettivo è garantire ad ogni bambino l’accesso a una didattica personalizzata e inclusiva, riducendo così il divario negli apprendimenti e permettendo a ciascuno di poter esprimere al meglio il proprio potenziale imparando in un ambiente stimolante e adatto alle proprie necessità".

E a questo si è aggiunto il gesto dei genitori. "Una bella sorpresa – hanno proseguito le docenti – e ha avuto una grande importanza. Un gesto, infatti, che non solo ha offerto un concreto aiuto alla Lega del Filo d’Oro, ma ha anche rafforzato lo spirito di comunità. Un segno tangibile di solidarietà, che si unisce al lavoro quotidiano per garantire un ambiente inclusivo e accogliente per tutti. L’inclusione è al centro del nostro progetto educativo rispettoso delle differenze. La scuola si impegna ad essere un luogo in cui ogni bambino si senta accettato e rispettato, valorizzando le diversità come una risorsa".

Valerio Rosa