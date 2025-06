Fondi per il turismo, la minoranza va all’attacco

‘Grottammare c’è’ bacchetta l’Amministrazione per la carenza di risultati nell’ottenimento di finanziamenti "Mentre altre città prosperano grazie a una visione strategica e alla capacità di attrarre finanziamenti esterni, Grottammare sembra condannata all’auto-finanziamento o, peggio, all’immobilismo, compromettendo così il suo enorme potenziale turistico, culturale ed economico – scrivono Marco Sprecacé e Federica Concetti - Eppure, proprio in questi mesi, opportunità d’oro sembrano essere ignorate. La Regione Marche ha appena pubblicato il ‘Bando turismo esperienziale, eventi e promozione anno 2025’, un’occasione imperdibile per sostenere l’accoglienza turistica e i grandi eventi. Il Ministero della Cultura, dal canto suo, lancia annualmente il PAC (Piano per l’Arte Contemporanea), per valorizzare il patrimonio artistico. Grottammare, con la sua ricchezza storica e naturale, avrebbe tutte le carte in regola per intercettare questi fondi. Cosa sta facendo l’Amministrazione? È inaccettabile che una città come Grottammare si permetta il lusso di ignorare occasioni di finanziamento così preziose".