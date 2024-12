Fondi per la segnaletica stradale e nuove panchine di plastica riciclata

Con la fine dell’anno arriva anche il momento di fare acquisti attingendo da avanzi di vari capitoli. L’amministrazione comunale ha previsto investimenti per oltre 43mila euro per la segnaletica stradale e l’acquisto di panchine da installare nei parchi pubblici. Andiamo per ordine a iniziare dalle panchine pic-nic di plastica riciclata: il Comune ne ha ordinate dieci per un costo complessivo di 10.370 euro iva compresa. La fornitura è stata affidata alla ditta Ecolsystems Srl di Monte Vidon Corrado. La seconda trance di acquisti riguarda la cartellonistica stradale e la realizzazione di segnaletica a terra. Per il miglioramento della sicurezza della viabilità sulle strade cittadine l’amministrazione comunale eseguirà la segnaletica orizzontale dov’è sbiadita e dove è mancante. In ottemperanza a un’ordinanza della polizia locale, saranno montati 4 rallentatori: uno in via Crucioli, uno in via Galilei e 2 in via Piane di Tesino. Sarà poi realizzato un segnale di Stop e divieto di sosta e di fermata in via Copernico. In via Campania e via San Donato sarà regolamentata la sosta mentre in via Ischia I, vi sarà un’integrazione alla viabilità. Vi è poi l’acquisto della segnaletica per eseguire tali attività. Previsto l’acquisto di cinque cartelli con scritta: "non sostare davanti al cassonetto"; cento cilindri di gomma di colore giallo con fasce rifrangenti da installare su cordolo; trenta transenne di plastica colore bianco con scritta "Comune di Grottammare" alcune delle quali saranno messe a disposizione in via Campania, via San Donato e davanti alla stazione dei carabinieri. Per tali acquisti è prevista una spesa di 33.760 euro Iva inclusa. Il materiale e la realizzazione della posa in opera è stata affidata alla ditta Delta Segnaletica s,r.l. di Falconara Marittima.

Marcello Iezzi