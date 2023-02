"Fondi Pinqua e scuole, l’Arengo faccia chiarezza"

Poca chiarezza su progettualità e impiego dei fondi Pinqua. Ascolto & Partecipazione, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno avanzato un’interrogazione orale al sindaco Marco Fioravanti a firma dei consiglieri di minoranza Nardini, Speri, Tamburri, Procaccini, Frenquellucci e Ameli. "Il termine per presentare i progetti relativi al Pinqua era il 31 dicembre 2022 – esordisce Massimo Maria Speri di A&P nel corso della conferenza tenuta ieri mattina nella sala conferenze della libreria Rinascita –. La scadenza è stata prorogata? È il caso che l’amministrazione faccia chiarezza sulla questione. Ad Ascoli continuiamo ad avere una politica dell’annunciato, poi dal punto di vista delle opere messe in cantiere non si riesce mai a capisce dove siamo arrivati e dove possiamo arrivare. Ad esempio parlando di scuole ancora non riusciamo a capire quali saranno le sedi provvisorie dove andranno i nostri ragazzi. Mi chiedo quindi come comuni più piccoli, nelle stesse situazioni, siano invece riusciti a portare a termine i progetti previsti. I fondi Pinqua sono un’occasione irripetibile. Una riqualificazione del centro riveste un ruolo fondamentale sull’abitare, sul turismo e per sanare grandi aree abbandonate. Il problema però è che non capiamo questi progetti dove sono".

Le attenzioni dell’interrogazione, che potrebbe essere discussa nel prossimo consiglio comunale, si focalizzano sugli interventi relativi a caserma Vecchi, palazzo Giusti, complesso San Domenico, palazzo Saladini e secondo progetto per i parchi. "Continuiamo a vedere tanti interventi spot per accontentare questo e quell’altro ma che non permettono di fronteggiare la nostra crisi demografica – aggiunge Massimo Tamburri del M5S –. Il rischio è quello di non rispettare il cronoprogramma e perdere questa miriade di risorse. Un danno che non vogliamo. Se non riusciremo subito a mettere dei pilastri sarà dura immaginare una ripresa futura della città. Su palazzo Saladini si parla di una struttura sanitaria polivalente. Gli eventuali parcheggi verranno realizzati cancellando quel meraviglioso spazio verde? Ancora non si sa". "Dobbiamo prendere atto dei seri problemi di questa città - chiosa Pietro Frenquellucci del Pd -. Palazzo Saladini lo acquista il comune, ma lo sviluppo del progetto sarà curato dalla fondazione. Quello che ci chiediamo è se il comune abbia chiarito il proprio rapporto con la fondazione prima di investire quei 6 milioni di euro".

Massimiliano Mariotti