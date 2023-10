Fondi Pinqua, il piano da 75 milioni. Consegna dei lavori al rush finale

L’Arengo si proietta versa una caldissima fine dell’anno. Entro il 31 dicembre infatti il comune provvederà alla consegna dei lavori relativi all’appalto integrato dei 4 lotti del Pinqua da 75 milioni di euro che riguarderà una serie di importanti interventi volti a riqualificare alcuni importanti edifici del centro storico. Nei giorni scorsi con alcune deliberazioni dirigenziali rientranti nel settore 7 (pianificazione, urbanistica, progetti speciali e transizione digitale) si è provveduto all’approvazione della prima variante suppletiva con il conseguente impegno di spesa. Un passaggio burocratico necessario per proseguire l’iter che porterà al rispetto dei termini imposti dal Ministero. Per tutti e 4 lo scorso giugno la giunta aveva deliberato l’approvazione del progetto definitivo dei rispettivi interventi. Il primo dei quattro lotti, quello relativo all’headquarter welfare urbano di palazzo Saladini Pilastri, prevede un intervento complessivo per 24.958.062,58 euro così ripartito: 8.366.784,66 euro (impegno 31692023); 6.849.579,00 euro (impegno 1392024); 6.849.579 euro (impegno 782025); 2.892.120,20 (impegno 532026). Questa location diventerà la cabina di regia del centro commerciale naturale del centro storico, nonché il centro direzionale del terzo settore. Una scelta che andrà ad abbracciare anche un albergo etico gestito da persone con disabilità, un polo sanitario solidale per servizi medici alle famiglie in difficoltà e infine l’annunciato parco pubblico.

L’ex convento di San Domenico invece andrà ad ospitare l’housing intergenerazionale attraverso un importante opera di 15.434.214,35 euro. A questi si aggiungeranno il terzo lotto relativo all’housing sociale con il polo educativo d’eccellenza che sorgerà all’ex caserma Vecchi per un intervento complessivo di 10.194.919,24 euro. Il quarto infine sarà quello relativo all’housing sociale del palazzo in via Giusti per un somma totale di 8.420.011,42 euro. Saranno queste le mosse pianificate per cambiare volto alla città e combattere il calo demografico cercando di riportare sotto le cento torri soprattutto i giovani. Traguardo raggiungibile grazie alle risorse ottenuto con il bando ‘programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare’, volto a favorire la riduzione del disagio abitativo, culturale e della coesione sociale. L’ultimazione dei lavori e la fruibilità delle opere dovranno pervenire entro il 31 marzo 2026.

mas.mar.