Fondi Pnrr, un milione anche per Massignano

Continuano ad arrivare buone notizie per i territori del Piceno. Dopo i due milioni e 200 mila euro arrivati a Cupra Marittima, oggi è la volta di Massignano. Il sindaco Massimo Romani annuncia l’ottenimento di un milione di euro per il restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico dell’arco che porta a Borgo Vasai; il recupero e la valorizzazione delle mura storiche e della strada di accesso al centro storico (Via Vittorio Veneto) sovrastante il suddetto arco; e la realizzazione di un marciapiede lungo la provinciale Montevarmine che attraversa il paese. "L’intervento è volto a consolidare e mettere in sicurezza la principale via d’accesso al centro storico – afferma il sindaco Massimo Romani - consentirà, inoltre, una migliore fruibilità e riqualificherà significativamente il nostro magnifico borgo. Questo è il risultato della sinergia tra l’Amministrazione e l’ufficio tecnico che ha consentito di cogliere questa ed altre importanti opportunità di finanziamento per il nostro territorio". Un risultato importante per una piccola località come Massignano, dove c’è bisogno di rivitalizzare l’antico borgo.