Fondi sicurezza dopo il maltempo. Massignano al lavoro sulle strade

Il comune di Massignano è risultato vincitore del bando regionale per la sicurezza stradale ed ha ottenuto un contributo di 167mila euro per la messa in sicurezza del tratto di strada di Contrada Fontane, franato a seguito delle piogge del maggio/giugno dell’anno scorso. "Un articolato e complesso lavoro fatto di indagini geologiche preliminari e un dettagliato progetto, valido e pienamente rispondente ai criteri del bando, ci hanno consentito di prevalere sui molti Comuni partecipanti – afferma con soddisfazione il sindaco Massimo Romani – Un grande risultato che ci permetterà di ripristinare al più presto la piena viabilità su un tratto di strada importante per il nostro territorio". Venerdì a Pedaso vi è stato l’incontro con l’Assessore alle infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli per la presentazione dei progetti comunali ammessi a finanziamento. In tutta la Regione sono stati 40 i progetti finanziati, di questi solo 5 nella provincia di Ascoli. Oltre a Massignano sono stati riconosciuti lavori ritenuti finanziabili nei comuni di Castel di Lama, Ripatransone, Offida e Montefiore dell’Aso. A Massignano il progetto prevede un rinforzo palificato con la creazione di un balcone panoramico sulla vallata del Menocchia.

"Un successo per l’amministrazione che ha saputo cogliere i temi del bando – aggiunge il sindaco Romani – Dopo il passaggio della violenta perturbazione abbiamo avuto parecchi problemi sulle strade, due in particolare, quella che porta a Villa De Vecchis, che abbiamo riparato in tempi rapidi con fondi di bilancio e questa di contrada Fontane. Il progetto prevede una spesa di 223mila euro, di cui 167 della Regione ed il resto arriverà dal nostro bilancio comunale, fatto salvo il ribasso in fase di appalto dei lavori". Dunque, la strada molto frequentata, che collega la provinciale Montevarmine alla Valmenocchia tornerà ad essere a due corsie.

Marcello Iezzi