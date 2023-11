"Fondi Ue, per il Piceno stanziate le briciole"

Quanto, dei fondi comunitari, verrà stanziato per la provincia picena? Ad alzare la voce contro le scelte del governo nazionale è la sezione rivierasca del Pd. In particolare Alessandro Marini, che protesta per la scarsità di risorse previste per i lavori necessari nelle Marche Sud. "In occasione - scrive il presidente del circolo nord - della visita lampo della presidente del consiglio Giorgia Meloni qui nelle Marche è stato annunciato l’arrivo di 532,5 milioni di euro di fondi comunitari, risorse già spettanti di diritto alla nostra regione in gran parte per opere infrastrutturali. Al di là delle dichiarazioni in pompa magna, però, quello che emerge è che come sempre a fare la parte del leone sono gli altri territori, visto che alla nostra provincia sono stati destinati appena 11 milioni di euro, destinati al quarto stralcio della Mezzina". Continua Marini: "Consci della figuraccia, poi si è tentato di rimediare, ma la toppa si è rivelata peggio del buco: nei giorni successivi sono stati rilanciati una serie di interventi per il nostro territorio che, però, come sempre non hanno un contestuale impegno di spesa ma vengono solamente promessi rimandandoli alle calende greche. Chissà cosa ne pensa l’allora illustre candidato e oggi senatore che in campagna elettorale prometteva che grazie a lui il Piceno avrebbe finalmente dismesso il ruolo di ‘Cenerentola delle Marche’". Pochi, gli impegni concreti da parte di regione e comune: "La verità è che, per chi governa, i cittadini di questo territorio non esistono e il Piceno è una fiaba mai raccontata".