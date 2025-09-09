Fondo unico per l’agricoltura: l’ansia della Cia

Continua la ‘battaglia’ della Cia Agricoltori per una Politica Agricola Comune (Pac) forte, autonoma e adeguatamente finanziata, e si esprime preoccupazione contro l’ipotesi di un ‘Fondo Unico’ europeo che indebolirebbe il settore agricolo e la sua importanza strategica. La richiesta è di una riforma più ambiziosa con l’Agricoltura che resti centrale nell’Unione Europea e non sia una preoccupazione per i nostri territori.

"L’Europa ha bisogno di una Politica Agricola forte e ambiziosa, all’altezza delle sfide poste da crisi geopolitiche, commerciali e climatiche sempre più gravi – ha dichiarato il presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini – La proposta della Commissione per il post 2027, con l’accorpamento in un Fondo unico e il taglio di oltre il 20% delle risorse, va invece nella direzione opposta".

"Anche nei nostri territori – ha commentato Matteo Carboni, Presidente Cia Ascoli-Fermo-Macerata – la prospettiva di una Pac ridimensionata desta forte preoccupazione, perché significherebbe minori garanzie di reddito e strumenti meno efficaci per affrontare le crisi che colpiscono le imprese agricole. Se, con un unico fondo, dovessimo metterci "in competizione" con altri settori, penso alla sanità o all’istruzione, le nostre aziende rischiano di veder ridurre i loro contributi".

Per Mauro Moreschini, Direttore Cia Ascoli-Fermo-Macerata, "serve chiarezza e stabilità: gli agricoltori hanno bisogno di regole certe e risorse adeguate, non di ulteriori tagli che aumenterebbero le problematiche e la fragilità del settore, soprattutto in un periodo di forte incertezza dovuta a crisi causate da eventi internazionali che non possiamo controllare".

v. r.