Fontana dell’Angioletto danneggiata, burocrazia infinita

La fontana dell’Angioletto, in piazza Dante Alighieri a Grottammare, è ancora protetta da una recinzione dopo il danneggiamento subito la mattina di San Martino a seguito dell’urto di un mezzo della Picenambiente in manovra. Inizialmente era stato ipotizzato un atto vandalico, ma poi i carabinieri scoprirono che si era trattato di un evento del tutto accidentale. In quella circostanza la storica fontana ha subito la parziale rottura di una delle due vaschette che adesso dovrà essere ricostruita, ma non è cosa semplice. Non tanto per il lavoro, ma quanto per la burocrazia, poiché c’è da fare i conti con la Soprintendenza delle Belle Arti. Gli Uffici comunali stanno lavorando per tutta una serie di incartamenti che dureranno mesi a iniziare dalla costatazione per il risarcimento del danno, che dovrebbe avvenire in maniera bonaria tra Comune e Assicurazione del mezzo. C’è poi da individuare una ditta specializzata in simili restauri accreditata presso le Belle Arti e c’è da comunicare tutto agli enti interessati. Insomma per un lavoro di restauro che si prevede molto breve, si andrà avanti per mesi (ne è già passato uno) per percorrere tutta la trafila delle procedure previste dalle normative vigenti.