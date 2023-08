Fontana presenta il suo libro

Sabato, alle 18.30, alla libreria Rinascita, Emanuela Fontana presenterà il suo libro ‘La correttrice’, romanzo accurato in cui la storia di Emilia torna alla luce, insieme agli amici del ‘Portico di Padre Brown’ e in dialogo con Pina Traini. Al termine ci sarà una degustazione offerta da ‘L’assalto ai forni’. Una serata speciale per festeggiare Manzoni e i Promessi Sposi scoprendo una storia poco nota eppure bellissima. Insieme a Emanuela Fontana, autrice raffinata che ha già incantato il pubblico con la sua struggente biografia su Antonio Vivaldi, si consocerà la storia di Emilia Luti, fiorentina, colta, intraprendente ed editor ante litteram per Alessandro Manzoni. A questa donna si deve l’operazione di ‘sciacquatura dei panni in Arno’ che tutti hanno studiato a scuola e che ha reso la storia di Renzo e Lucia il totem culturale e linguistico della neonata nazione italiana.