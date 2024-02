Fontanella a secco da tre anni, il caso in piazza Dante Alighieri

Nel bel centro di Grottammare c’è piazza Dante Alighieri, da tutti conosciuta come piazza dell’Angioletto, dove si trova l’omonima fontana, con acqua potabile, che ha due vaschette, una sul lato est e l’altra su quello ovest, con relative cannelle. Fontana che viene fatta risalire al XIX secolo. Si narra, fin dall’antichità, che "il turista che beve l’acqua della fontanella dell’Angioletto ritorna in vacanza a Grottammare". Certo si tratta di narrazioni, ma un pizzico di scaramanzia ogni tanto ci vuole. Considerato che da tre anni circa da quelle due cannelle, secondo i grottammaresi, non esce un filo di acqua, sarà mica il caso di farle tornare in funzione? Ora la scaramanzia o la superstizione lascia il tempo che trova, ma far tornare a scorrere acqua nella fontanella dell’Angioletto sarebbe cosa buona e giusta. Trattandosi di acqua potabile, quindi dell’acquedotto, l’amministrazione farebbe bene a intervenire sulla Ciip affinché la fontanella torni a svolgere la sua funzione. La crisi dell’acqua è nota a tutti, molte fontane pubbliche sono state chiuse sul lungomare, ma quella dell’Angioletto deve tornare a zampillare acqua per cittadini e… turisti.