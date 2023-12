‘Food Before Christmas’. Folignano punta sul cibo

Show cooking con grandi chef, laboratori, spettacoli, passeggiate natalizie e food truck. Non manca nulla per vivere il Natale di Villa Pigna a pieno. ‘Food Before Christmas’ è pronto a trasformare l’area del PalaRozzi a partire da venerdì 15 fino a domenica 17 dicembre: arriva infatti la prima edizione della manifestazione, organizzata dall’associazione ‘Ascoli +’ con il patrocinio del Comune di Folignano. "Dalla mia esperienza a Bake Off ho capito soprattutto l’importanza del cibo e di ciò che lo circonda: oltre ad essere fonte di soddisfazione e uno dei piaceri della vita, può essere spettacolarizzato, può essere fonte di aggregazione: questa è stata l’idea dalla quale ha preso vita Food Before Christmas" sottolinea la consigliera comunale Monia De Carolis, reduce dal trionfo sfiorato durante il celebre talent televisivo di pasticceria. L’esaltazione del cibo, in tutte le sue sfaccettature, sarà lo scopo dell’evento, che propone una vera e propria esperienza culinaria, con un programma denso di attrazioni: show cooking tenuti da rinomati chef e pasticceri, tra i quali l’ambasciatore della cucina giapponese Hiro e il ‘Re delle torte’ Renato Ardovino. Non manca di certo l’inclusività, grazie agli eventi dedicati alle intolleranze: preparazioni adatte a diabetici e alternative gustose per celiaci, dai dolci tipici del Natale alla tempura giapponese, il tutto con la collaborazione di nutrizionisti e dell’Associazione Nazionale Celiaci.

Anche i bambini saranno centrali nel programma, dopo aver addobbato i cinquanta abeti scelti, in chiave green, per creare il ‘bosco di Natale’ lungo la passeggiata Marinucci, potranno immergersi nell’atmosfera festiva attraverso i laboratori e il saluto di Babbo Natale. Gli spettacoli saranno poi accompagnati da intrattenimenti vari proposti dalla Polisportiva Villa Pigna e musica dal vivo per un’atmosfera di festa generale che si chiuderà con il Gran Galà dello Sport, domenica dalle 16.30.

Ottavia Firmani