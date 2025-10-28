’Foodish’: il trionfo di Maria Elena Cicchi

Maria Elena Cicchi di ‘Villa Cicchi’ ha vinto la tappa ascolana di ‘Foodish’ il programma televisivo su TV8 condotto dallo Chef Joe Bastianich. Il format dedicato alla scoperta delle eccellenze gastronomiche italiane ha visto protagonista anche il regista teatrale, attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico sangiorgese Pino Strabioli. La puntata, ricca di dettagli sulla cultura gastronomica ascolana, ha voluto valorizzare il patrimonio enogastronomico locale, mostrando come tradizione e innovazione possano incontrarsi nel piatto.

Il fritto misto all’ascolana, con la sua croccantezza unica e i sapori genuini, rappresenta infatti un simbolo di eccellenza italiana, apprezzato non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Ad aprire la gara è stato Benito Mistichelli, conosciuto come Mister Zocca, affiancato dal figlio Franco, che con il suo foodtrack a forma di oliva ha ospitato Bastianich e Strabioli in Piazza Ventidio Basso. Subito un punteggio altissimo per il simpatico Benito che ha totalizzato 17 punti frutto di un 8 di Bastianich e un 9 di Strabioli. Poi trasferimento i bici tra le rue del centro storico per la sfida con Gabriele Cennerini di ‘Anno Mille’ in piazza Arringo che non è riuscito a battere Mister Zocca e gli ha così lasciato il grembiule di Foodish.

A seguire è toccato alla brava Maria Grazia Clerici della ‘Salsamenteria Maclè’ sempre in piazza Arringo. Maria Grazia, figlia dello storico macellaio Giovanni Clerici ha proposto un fritto misto basato sulle carni di grande qualità del territorio e ha totalizzato 18 punti con due 9 dei giurati. A chiudere la sfida ecco il gran fritto all’ascolana di Maria Elena Cicchi che ha ospitato i giurati nell’accogliente giardino di Villa Cicchi e si è giocata la carta di aver ospitato in passato la mamma di Joe Bastianich, la signora Lidia conosciutissima cuoca statunitense. Il fritto di Villa Cicchi è risultato strabiliante per i due giurati e i voti sono eccezionali: due 10 che hanno regalato la vittoria finale. "Sono felicissima – ha ammesso Maria Elena Cicchi – faccio questo lavoro con grande passione e veder ripagati tutti i sacrifici è davvero una grandissima soddisfazione che quasi mi commuove. Faccio i complimenti a Maria Grazia Clerici che conosco e so bene quanto sia eccellente la sua cucina, e ringrazio i giurati che mi hanno premiato con il massimo dei voti. Grazie davvero".

Valerio Rosa