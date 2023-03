Forca di Presta, via ai lavori per il rifugio

L’Associazione Alpini di Ascoli ha il via ai lavori per la ristrutturazione del Rifugio Alpini a Forca di Presta sul Monte Vettore. Gli Alpini della nostra città si sono infatti ritrovati per l’annuale assemblea elettiva, occasione in cui è stata riconfermata la fiducia al consiglio uscente formato dal presidente Claudio Tassotti. Per le Penne Nere lo sguardo per questo 2023 sarà ora proiettato sull’inizio dei lavori di ricostruzione del noto Rifugio degli Alpini di Forca di Presta, ai piedi del Monte Vettore, i cui lavori di demolizione e ricostruzione della nuova struttura sono ormai prossimi, in attesa del 2024, anno in cui verrà celebrato il centenario di costituzione delle Penne Nere del nostro territorio.