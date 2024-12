Force rinasce: completata la ricostruzione post-terremoto di otto alloggi pubblici

Force rinasce. A otto anni dal terremoto, che provocò tanti danni anche nel piccolo borgo piceno. Diverse furono le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni inagibili, spostandosi altrove grazie al contributo di autonoma sistemazione o trasferendosi nelle casette allestite in paese. Oggi, però, arriva un segnale di ripartenza. Si sono conclusi, infatti, i lavori di riparazione post sisma e di efficientamento energetico di otto appartamenti di edilizia residenziale pubblica in via Fani. Un momento importante, questo, per tutta la comunità forcese. Presenti, ovviamente, il sindaco Amedeo Lupi, il presidente di Erap Marche Saturnino Di Ruscio, nonché il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Alla cerimonia di riconsegna degli appartamenti sono intervenuti anche la consigliera del Cda di Erap Giulietta Capriotti, il segretario Erap Marche Sabrina Tosti e il dirigente responsabile del presidio Ettore Pandolfi. "La riconsegna alle famiglie delle chiavi degli otto alloggi ristrutturati, dopo che erano stati costrette a lasciare l’immobile divenuto inagibile per i gravi danni del terremoto del 2016 è un momento importante per la comunità e per queste famiglie", ha spiegato Di Ruscio. "Un traguardo importante per il nostro cammino di ricostruzione, che significa non solo muri, ma il recupero di un luogo da chiamare ‘casa’ – ha proseguito Castelli -. Ogni passo in avanti è una vittoria condivisa, di questa squadra composta da Comune, Regione Marche, Usr, Governo e struttura commissariale: ognuno ha contribuito a realizzare il miglior regalo di Natale, il ritorno a casa". I lavori di riparazione degli appartamenti ampi (100 metri quadrati circa) e luminosi sono partiti dal miglioramento sismico del fabbricato e sono iniziati nel mese di giugno 2020 con il primo finanziamento, grazie all’ordinanza del commissario straordinario firmata il 9 giugno 2017. L’ente proprietario ha eseguito prioritariamente i lavori finalizzati al ripristino della sicurezza strutturale dell’immobile collaudati nel febbraio 2022. Il costo totale dell’intervento di riparazione post sisma e per l’efficientamento energetico è pari a circa un milione e 120mila euro.

Matteo Porfiri