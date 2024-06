Formato il Consiglio comunale. Inizia ufficialmente il ’Loggi bis’

Con l’assegnazione degli incarichi mercoledì sera è ufficialmente iniziato il Loggi bis nel comune di Monteprandone. Presidente del consiglio comunale è stato nominato Marco Ciabattini, vice presidente Emidio Del Zompo. Dopo il giuramento di fedeltà alla Costituzione, il sindaco Sergio Loggi ha ringraziato tutti i cittadini presenti e il nuovo Consiglio comunale di Monteprandone, chiedendo collaborazione nel ruolo da Amministratori comunali per la crescita e lo sviluppo del territorio. A seguire Loggi ha nominato la nuova giunta: Christian Ficcadenti è vicesindaco con delega a patrimonio e lavori pubblici; Stefania Grelli ha le deleghe all’integrazione e pari opportunità; Roberta Iozzi è delegata alla cultura e al turismo; al bilancio è delegato Maurizio Maurizi; Daniela Morelli è l’assessore a istruzione e personale. Per quanto riguarda i consiglieri, Loggi ha assegnato le seguenti deleghe: Meri Cossignani è consigliere comunale con delega ad ambiente e qualità della vita; Marco Ciabattoni avrà la delega a sport e impianti sportivi, Domenico Piunti è consigliere comunale con delega alla sicurezza, Antonio Riccio delegato a trasporti pubblici e partecipazione democratica; Matteo Spinozzi delegato alla mobilità, Kevin Troiani alle politiche giovanili. Il sindaco Loggi ha conservato tutte le materie non delegate agli assessori e ai consiglieri, tra le quali attività produttive, commercio e artigianato, politiche sanitarie, urbanistica, comunicazione istituzionale. Nel corso della seduta sono stati anche comunicati i capigruppo: Antonio Riccio per Cittadini in Comune, Martina Censori per L’Altra Monteprandone ed Emidio Del Zompo per Noi Moderati. Il Consiglio ha eletto membri della commissione elettorale comunale: Matteo Spinozzi e Antonio Riccio per la maggioranza, Ludovica Gambacorta per la minoranza.

Marcello Iezzi