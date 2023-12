"Formazione, credito e sostegno alle imprese"

A poche ore dall’arrivo del nuovo anno la Cna di Ascoli guarda già agli obiettivi da centrare e alle prossime sfide da vincere. L’associazione e le imprese del territorio nel corso dei prossimi mesi proveranno a mettersi alle spalle le criticità affrontate per favorire la stabilità e la ripresa del tessuto Piceno. "L’impegno profuso e i risultati ottenuti nel 2023 rappresentano il punto di partenza di un 2024 che, necessariamente, dovrà rappresentare un momento di svolta per l’economia del Piceno – affermano Francesco Balloni e Arianna Trillini, rispettivamente direttore e presidente della Cna Ascoli –. Le difficoltà affrontate non devono far passare in secondo piano la qualità e l’attenzione ai dettagli che da sempre costituiscono il fiore all’occhiello delle nostre piccole imprese, da valorizzare ulteriormente attraverso la concessione di strumenti e proroghe che consentano agli imprenditori di tirar fuori il meglio dal proprio progetto e ai più giovani di avvicinarsi sempre più al mondo dell’impresa e del saper fare". Per aiutare concretamente le aree interne e consentire alle comunità locali di competere sul piano imprenditoriale la Cna ritiene necessario che le istituzioni concedano una proroga annuale alla sospensione dei mutui delle aziende del cratere sismico e alla zona franca urbana, provvedendo contestualmente alla riapertura della rottamazione quater in area sisma.

Sul discorso legato a credito e imprese sarà necessario proseguire il dialogo per l’estensione della Zes anche al Piceno. Dalla regione intanto arrivano buone notizie sul piano dell’accesso al credito con l’istituzione di ‘Credito Futuro Marche’. Sarà altresì importante che le istituzioni individuino e affianchino ulteriori risorse a quelle già stanziate nell’ambito del programma NextAppennino per realizzare i progetti di sviluppo non ancora finanziati. Indispensabile riservare la dovuta attenzione anche all’ormai annosa carenza di manodopera che nel territorio sta contribuendo a una netta riduzione del numero di imprese attive: ben 1.448 in meno. Attenzione particolare anche quella rivolta al ricambio generazionale e volta ad aiutare i più giovani a individuare la propria strada. Qui la Cna ha intrapreso un percorso di crescita e formazione che negli anni ha visto oltre 1.500 ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori apprendere dai maestri artigiani del territorio i principi fondamentali dell’autoimprenditorialità e del saper fare.

Massimiliano Mariotti