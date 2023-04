Formazione dei lavoratori Aziende in prima linea

Formare figure professionali qualificate in ricerca e sviluppo di materiali compositi e polimeri di ultima generazione. Le aziende del distretto industriale Piceno hanno deciso di aderire all’Its Marche Academy tecnologia e Made in Italy. Nella sede di Confindustria ieri è stato annunciato l’ingresso dell’associazione territoriale degli industriali e di 16 nuove imprese nella fondazione da sempre impegnata nel fornire corsi di alta specializzazione. Queste le aziende aderenti: Ea, Easy Plast, Elettroresin, Fainplast, Fimeco, Finproject, Fitt, Indemac, Inim Electronics, Maflow Brs, Mag, Nexans Italia, Pfizer Italia, Scandolara, Selettra e Faraone. Dopo un’attenta analisi che aveva permesso di individuare i profili maggiormente richiesti dalle imprese del territorio è stata sancita la partnership. "È un grande giorno – commenta Simone Ferraioli, presidente di Confindustria Ascoli –. L’ingresso di questi nuovi soci della fondazione è un motivo d’orgoglio. Abbiamo vissuto anni di ripresa ma non sono mancati problemi nel rispondere alle commesse ricevute per carenze di figure professionali. La sensibilità mostrata dalle aziende del Piceno rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare ulteriormente la nostra offerta. Gli Its hanno un’innata capacità di andare incontro alle esigenze occupazionali del tessuto produttivo e i nostri studenti sono contesi dalle imprese, spesso ancor prima di arrivare al diploma. Vogliamo innovare il sistema economico locale". Presente anche la vice presidente, con delega all’education, Roberta Faraotti, da sempre impegnata in creazione e sviluppo di una sinergia con gli istituti scolastici del territorio. "Da sei mesi abbiamo aperto un dialogo con le aziende – aggiunge –. Con l’Its si è aperto questo importante collegamento. La formazione di base è ottima ma a volte non sufficiente. Oggi rispondere alle esigenze delle specializzazioni però è fondamentale per il Piceno. Abbiamo lavorato così all’introduzione del corso ‘ecosostenibilità e innovazione nei materiali polimerici’. Era importante far conoscere la realtà dell’Its anche a molte aziende del territorio. Sono contenta che si sia venuto a creare un legame, poi monitoreremo i risultati che verranno". Soddisfazione anche per Stefano Zannini, presidente fondazione Its, che commenta: "Le nuove incideranno nella vita della fondazione con l’obiettivo di superare insieme il sensibile mismatch tra domanda ed offerta". La sfida è far conoscere ai giovani queste scuole d’eccellenza ad alta specializzazione. "L’onore di aver avuto di aver avuto questo sostegno è fondamentale – sostiene Patrizia Palanca, direttrice corsi Its –, per avere un comitato tecnico scientifico potenziato a livello quantitativo e qualitativo". Tutti i percorsi partiranno con le lezioni e gli stage ad ottobre, mentre le iscrizioni sono già aperte.

mas.mar.