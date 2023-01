Formazione e sviluppo: iscrizioni aperte a ’GiovanINscena’

Entra nel vivo "GiovanINscena - formazione e sviluppo per lo spettacolo dal vivo", progetto destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati nelle Marche. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio. Il progetto, vincitore del Bando Conc.Im.O indetto dalla Regione Marche, vede come capofila l’associazione Caleidoscopio, come partner Radio Incredibile, Next, Associazione culturale Numeri 11 e il coordinamento del comune di Grottammare. Obbiettivo del progetto, valorizzare i giovani e il loro benessere, dandogli la possibilità di sperimentarsi ed esprimere le proprie potenzialità, diventando parte attiva del percorso e del prodotto finale, tramite un’iniziativa totalmente gratuita. Si può scegliere di partecipare a uno o più dei tre percorsi previsti: "Il mondo dietro la scena", a cura di Caleidoscopio 5 incontri nei week end, Si terrà presso il Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto; "Media Education e Storytelling: come comunicare in radio e sui social", ogni giovedì con orario serale; "Tramando, digerendo, interpretando...amore", su drammaturgia, regia e lavoro sull’attore si terrà al teatro dell’Arancio.