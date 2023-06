Foro nel muro, furto al tabacchi

I ladri tornano in azione nella notte tra sabato e domenica a Porto San Giorgio: stavolta a finire nel mirino dei banditi è stata una tabaccheria in via Pirandello, che è stata svaligiata.

I banditi sono entrati in un garage al piano terra dello stesso palazzo del negozio e una volta dentro da lì hanno praticato un buco sul muro per guadagnarsi l’ingresso nel locale commerciale.

Dal grosso foro scavato si sono poi introdotti nella tabaccheria, facendo razzia soprattutto di Gratta e vinci. Nonostante i rilevatori di movimento, sono riusciti inizialmente a non far scattare l’allarme muovendosi con circospezione e per evitare che gli abitanti del condominio fossero svegliati da rumori sospetti hanno appoggiato un materasso sul muro che poi hanno forato.

L’allarme però è poi entrato comunque in funzione nel cuore della notte, intorno alle 2, e i proprietari della tabaccheria sono stati così avvisati a distanza di quanto stava avvenendo nel loro locale. Una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che iniziare la conta dei danni. Sull’ennesimo colpo ai danni di un’attività commericiale indaga la polizia di Fermo.