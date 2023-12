Forte vento: è allerta. Sabato arriva neve

Dopo cieli nuvolosi e deboli piogge avute in settimana, nelle Marche da venerdì prevarranno schiarite ma con venti di garbino forti, con raffiche superiori ai 50-70kmh. Quindi resta l’allarme per possibili danni locali. Il clima primaverile, con picchi di oltre 22-23°C, lascerà però il posto, a dicembre inoltrato, al freddo di matrice artica. Sabato e domenica previsti rovesci sparsi, locali temporali, netto calo delle temperature e neve sull’Appennino, a partire dalle Marche. Si scenderà anche in zona montana, dagli attuali 1015 gradi a temperature vicine allo zero, sfiorando i -2 a Montegallo e i -7 ad Arquata del Tronto.