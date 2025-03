Fortezza, una visita speciale

Nel fine settimana i primi cento visitatori paganti della Fortezza Medievale di Acquaviva Picena, riceveranno in omaggio un dolce simbolo della tradizione gastronomica del luogo, ‘La Peschetta’ offerta dal forno Massicci-Vulpiani e dal Forno Acquaviva. I soci Touring Club, gli over 65 anni, i gruppi di almeno 10 persone e i ragazzi dagli 11 ai 16 anni, possono accedere alla Fortezza e al Museo ‘La Fortezza nel tempo’ a tariffa ridotta di 3 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni e le persone con disabilità. Attualmente ospita anche la mostra ’AnimaLuce’ dell’artista Carla Abbondi. Orari di apertura della fortezza per sabato e domenica: mattina dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Oltre la fortezza, per la sola giornata di domenica sarà possibile visitare alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio storico e religioso, tra cui Palazzo Chiappini (Casa Comunale) e la Chiesa di San Rocco.