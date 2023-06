Fortissimo, Festival Giovanile di Musica e Danza a La Fortezza di Acquaviva

La Fortezzadi Acquaviva il primo e il 2 luglio ospiterà Fortissimo, Festival Giovanile di Musica e Danza con avvio alle 19 di sabato e fine domenica con un concerto che avrà inizio alle 21,30. L’evento, voluto dalle associazioni La Koreutica ASD e I Girasoli odv col sostegno del Comune metterà in campo bambini, ragazzi e giovani che porteranno nelle vie del borgo la loro gioiosa passione per le arti della musica e della danza. La realizzazione del Festival è stata possibile grazie anche al sostegno della Fondazione Carisap, della Banca del Piceno Credito Cooperativo, e rientra in parte nel progetto "Ti racconto un viaggio culturale di comunità nel piceno", finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con capofila l’Unione Sportiva Acli. Sabato Flash Mob Musicali dalle ore 19.00 in diversi luoghi del Borgo Storico di Acquaviva, come piazze, porte storiche, terrazze, domenica concerto dell’ Orchestra e Corpo di Ballo presso la Fortezza Medioevale