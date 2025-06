‘Fortissimo Festival’, il gran finale ad Acquaviva

Il progetto ‘Fortissimo Festival Giovanile di Musica e Danza, si concluderà dall’8 all’11 luglio con un campus ad Acquaviva Picena. Vedrà la partecipazione di circa 100 giovani tra musicisti e danzatrici che animeranno il Borgo Storico con flash mob e masterclass per chiudere con il gran concerto finale nel suggestivo scenario della Rocca il giorno 11 luglio e con replica a San Salvo il giorno 12. L’iniziativa è promossa da una rete di Enti con capofila l’associazione ‘I Girasoli’ con partner La Koreutica, Musica in Crescendo, il comune di Acquaviva realizzata insieme a diversi enti e aziende locali tra cui la Fondazione Carisap e il sostegno della BCC del Piceno. Il Festival intende attivare le diverse fasce di età target di progetto 5-30 anni utilizzando strumenti che fanno leva sulla danza e sulla musica per facilitare lo stare insieme e quindi il superamento di paure, facilitare l’aiuto e il sostegno reciproco, aiutare la socializzazione e l’espressione della propria creatività, nonché essere attrattore e propulsore dello sviluppo culturale e turistico del territorio. Per Info e Iscrizioni al Campus: 377 9602839 (Sheyda)