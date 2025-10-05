Fortuna: "Calcinaro il vero vincitore. Ha sfruttato visioni di altri governi"

Si è messo in gioco con sincerità e coraggio Stefano Fortuna, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha vissuto la campagna elettorale per le regionali con un impegno forte che oggi lo porta a fare alcune riflessioni personali sul momento politico locale: "Il vero vincitore è Calcinaro e questo è evidente in tutta la regione Marche, spiega Fortuna, E’ un sindaco che ha saputo raccontare per ben 9 anni, tutti i giorni, più volte al giorno, tutto l’operato del nostro territorio come se fosse esclusivamente il suo. Ha rappresentato il primo caso di "Sindaco all’opposizione", elogiandosi e contrapponendosi a non so chi, inventando quasi avversari immaginari. Non si è reso conto che l’opposizione eravamo noi e noi non ci siamo mai permessi di ostacolare i lavori ordinari del Comune, né visioni politiche che non sono nate da lui, ma da altri governi. Parlo, ad esempio dei più di 70 finanziamenti arrivati con il Pnrr portato dal governo Conte che Fermo ha preso in carico, tra fondi sociali, fondi per la riqualifica e la valorizzazione, per i dissesti idrogeologici, per la sicurezza nelle nostre scuole e dei nostri immobili, per l’efficientamento energetico delle nostre strutture, per la digitalizzazione, e tanto altro". Secondo Fortuna a pagare per il sindaco è stato un atteggiamento preciso: "Calcinaro era lì, a testa bassa, a scrivere quanto fosse bravo e quanto fossero "scemi" i critici. Era normale che sostenesse la nostra linea politica, ma solo fino a un certo punto: poi ha virato a destra, tra Putzu, Acquaroli e Meloni, abbracciando una linea fatta di arroganza, rassicurazioni e bugie. Come 5 Stelle sapevo che la partita sarebbe stata impari e dura in queste elezioni regionali visti gli enormi investimenti economici che si stavano mettendo in gioco e la macchina propagandistica che era ripartita. Ma come M5S dovevamo esserci, anche solo per rappresentare quel presidio di onestà, sensibilità ambientale e visione del futuro che abbiamo sempre portato avanti. Il nostro futuro come 5 Stelle è sempre incerto, perché siamo un Movimento, non siamo un partito Io, come consigliere comunale, porterò a termine il mio mandato. Saranno i cittadini a decidere se continuare a impegnarsi per la loro città seguendo i valori delle 5 Stelle, oppure lasciare spazio alla solita vecchia politica". Fortuna spiega che il suo risultato, 631 preferenze, è stato un successo:"Senza aver chiesto alcun voto e con zero soldi spesi, ho ricevuto solo la stima da parte dei tanti cittadini ai quali dico grazie, grazie di cuore".