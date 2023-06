Forza Italia, gli incontri con Muzi

Le vecchie abitudini sono le più dure a spirare. Nell’ambito dell’iniziativa ‘La politica che ascolta’, il capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi comunica che tutti i mercoledì del mese di giugno, i giorni 7,14,21 e 28, dalle 17.30 alle 19, sarà a disposizione della comunità per raccogliere segnalazioni, criticità e suggerimenti, presso la sede comunale di viale De Gasperi 124. L’iniziativa non rappresenta una novità, essendo stata portata avanti dal forzista per diversi anni durante l’amministrazione Piunti, dando vita ad approfondimenti di ogni sorta. "Il confronto ed il dialogo con i cittadini sambenedettesi – asserisce Muzi – punto cardine del mio agire politico, non si è mai interrotto, da quando, quasi sette anni, ricopro la carica di consigliere. A maggior ragione adesso che si è in opposizione ritengo sia necessario intessere un rapporto più saldo con le persone".